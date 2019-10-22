Россия и Турция договорились о вводе российской военной полиции за пределы операции в Сирии

В Сочи закончились переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Они длились шесть часов 20 минут, сообщает РИА Новости.

По словам одного из членов российской делегации, Путин и Эрдоган в течение нескольких часов разговаривали с глазу на глаз. После встречи Путин заявил, что Сирию необходимо освободить от иностранного военного присутствия.

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что с 23 октября за пределы зоны турецкой военной операции вводятся сирийские военные и российская военная полиция. В меморандуме, который он зачитал, говорится, что с 12:00 23 октября на стороне Сирии турецко-сирийской границы будут их подразделения, содействующие выводу курдов на 30 километров.

Помимо этого, Лавров заявил о прекращении военной операции Турции в Сирии. «Она прекращается. Все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений, так называемого КОС», — сказал российский министр.

Напомним, 17 октября США и Турция договорились остановить военную операцию «Источник мира» на севере Сирии на 120 часов. «Во время прекращение операции США будут содействовать выходу курдских формирований Отрядов народной самообороны из пострадавших районов в безопасную зону», — заявил вице-президент США Майк Пенс.

Военная операция Турции против Рабочей партии Курдистана, курдских Отрядов народной самообороны и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» для создания 30-километровой «пограничной зоны» на границе с Сирией началась 9 октября. Ее осудили США и страны Евросоюза.