Экспертиза установила, что брошенная фигурантом «московского дела» Раджабовым бутылка не попала в полицейского

Институт криминалистики Федеральной службы безопасности провел экспертизу и пришел к выводу, что бутылка, брошенная фигурантом «московского дела» Самариддином Раджабовым в полицейского, не соприкоснулась с ним. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

В результатах экспертизы, которые он процитировал, говорится, что «процесс перемещения бутылки отобразился относительно камеры таким образом, что отображение одного из сотрудников правоохранительных органов маскирует на некоторое время возможную линию или точку соприкосновения его с бутылкой». Из-за этого нельзя достоверно установить, был ли контакт бутылки с телом сотрудника.

Раджабову 15 октября предъявили обвинение в окончательной редакции. Теперь ему вменяют только угрозу применения насилия представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК), «массовых беспорядков» в деле больше нет.

Самариддин Раджабов находится под арестом с августа. Бадамшин отмечал, что сотрудник полиции, которого Раджабов якобы задел пластиковой бутылкой на митинге, не мог реально пострадать от действий обвиняемого.