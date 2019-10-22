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Адвокат: МВД отменило постановление о возбуждении дела против экс-губернатора Челябинской области

Общество

 

Следственный департамент МВД отменил постановление о возбуждении уголовного дела против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом РБК рассказал его адвокат Рустам Курмаев.

«Сегодня мы получили этому подтверждение», — сказал он. От других комментариев Курмаев отказался.

Об отмене поставновления о возбуждении дела против Дубровского сообщил также источник Znak.com. «Постановление отменено руководителем следственного органа за незаконностью», — уточнил он. 

О деле против Дубровского стало известно 11 октября, его возбудили по статье о злоупотреблении должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. Ущерб по делу составил 20 млрд рублей, период инкриминируемых экс-чиновнику хищений относился к 2016-2018 годам. 

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Теги:
челябинская область, дубровский, уголовное дело, em

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