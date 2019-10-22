Британский парламент принял законопроект о Brexit и выступил против обязательного выхода страны из ЕС 31 октября

Палата общин парламента Великобритании во втором чтении одобрила проект соглашения о выходе страны из Евросоюза. Об этом сообщается в твиттере.

MPs have voted 329 to 299 to approve the second reading of the European Union (Withdrawal Agreement) Bill.



There will now be a vote on a programme motion to timetable the remaining Commons stages of the Bill.#WithdrawalAgreementBill pic.twitter.com/nxJ7lkRx26 — UK House of Commons (@HouseofCommons) October 22, 2019

За проект проголосовали 329 депутатов, против – 299. При этом они отклонили трехдневный график принятия законопроекта соглашения, подразумевающий, что Великобритания обязательно выйдет из ЕС 31 октября. За него проголосовали 308 депутатов, против – 322.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что он «разочарован», добавив, что страна «теперь столкнулась с дальнейшей неопределенностью», отмечает «Би-би-си». Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что Джонсон сам является «автором своего несчастья», и предложил начать обсуждение «разумного» графика Brexit.

Напомним, 19 октября, парламент Великобритании проголосовал за поправку депутата Оливера Летвина, которая обязывает Джонсона просить об отсрочке Brexit. Согласно поправке, выход страны из ЕС будет отложен, даже если парламент Великобритании одобрит новую сделку.

После этого Джонсон направил в Европейский Союз письмо с просьбой об отсрочке Brexit, но не подписал его. Затем премьер-министр Великобритании направил в ЕС второе письмо, в котором назвал отсрочку Brexit ошибкой. Он отметил, что будет добиваться выхода Великобритании из ЕС 31 октября.

17 октября Евросоюз и Великобритания достигли нового соглашения по Brexit. Согласно договоренностям, Великобритания должна будет подчиняться действующим нормам ЕС как минимум до конца 2020 года, а также заплатить отступные в размере 33 млрд фунтов.