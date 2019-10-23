В Карачаево-Черкесии задержали родственников экс-сенатора Арашукова

В Карачаево-Черкесии прошли обыски и задержания в родовом селе бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщает РБК.

По словам адвоката Владимира Постанюка, среди четверых задержанных Беслан Арашуков — троюродный племянник Рауля Арашукова. Адвокат утверждает, что тот не имел никакого отношения к «Газпрому», и «единственная его вина в том, что он родственник». Кроме того, задержан двоюродный брат жены Рауля Арашукова. Интерфакс уточняет, что речь идет о замдиректора филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Ахмеде Коцбе.

По информации РБК, следственные мероприятия провел центральный аппарат Следственного комитета в рамках дел против Арашуковых. Постанюк называет это попыткой давления на ту часть семьи, которая пока не покинула республику.

ТАСС передает, что задержанные находятся в изоляторе временного содержания. По данным источников, следствие считает их соучастниками в хищении газа на 30 млрд рублей.

Рауфа Арашукова задержали во время заседания Совета Федерации 30 января по делу об убийстве замглавы общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова (ч. 2 ст. 105 УК). Кроме того, его обвинили в причастности к хищению газа у «Газпрома» на 30 млрд рублей и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК). По делу о хищении проходит также его отец Рауль Арашуков, оба находятся под арестом.