СМИ сообщили о задержании в США экс-главы компании «Курорты Северного Кавказа»

В США задержали бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» и бывшего члена Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова. Об этом сообщает Miami Herald со ссылкой на свои источники.

По их данным, задержание проводили сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции утром 22 октября. Издание отмечает, что это произошло недалеко от Майями (штат Флорида) в квартире Билалова, где он живет с женой и новорожденным сыном.

В посольстве России в США сообщили ТАСС, что извещений о задержании Билалова от местных властей не получали. Российское посольство направило запрос Госдепартаменту.

В 2013 году против Ахмеда Билалова и его брата Магомеда возбудили дело о нецелевом использование денег «Курортов Северного Кавказа». После этого оба покинули Россию и жили в Лондоне. В 2016 году СМИ рассказали о прекращении дела из-за отсутствия состава преступления, в МВД это отрицали.

Компания Билалова отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина для Олимпиады в Сочи в 2014 году. Незадолго до возбуждения дела президент Владимир Путин раскритиковал темпы этого строительства. После этого Билалов был уволен с поста вице-президента Олимпийского комитета России и руководителя «Курортов Северного Кавказа».