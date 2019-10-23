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«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Спорт

 

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:2 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

На 30-й минуте счет открыл полузащитник Алексей Миранчук. На 77-й минуте гол в ворота россиян забил нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, на 79-й минуте он оформил дубль. 

Встреча проходила в Турине. После трех туров Лиги чемпионов «Ювентус» и «Атлетико» возглавляют группу D, «Локомотив» занимает в ней третье место. 6 ноября россияне проведут ответный матч с итальянцами.

Теги:
kb, лига чемпионов, футбол

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