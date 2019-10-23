«Локомотив» уступил «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Московский футбольный клуб «Локомотив» проиграл итальянскому «Ювентусу» со счетом 1:2 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

Старались изо всех сил, забили и заставили серьёзно понервничать итальянцев, но в концовке пропустили дважды...



Сегодня мы говорим ребятам «спасибо»! В будущее смотрим с оптимизмом ❤️💚#ЮвеЛоко | #ЛигаЧемпионов | #JuveFCLM | #UCL pic.twitter.com/0iRzI09MZB — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) October 22, 2019

На 30-й минуте счет открыл полузащитник Алексей Миранчук. На 77-й минуте гол в ворота россиян забил нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала, на 79-й минуте он оформил дубль.

Встреча проходила в Турине. После трех туров Лиги чемпионов «Ювентус» и «Атлетико» возглавляют группу D, «Локомотив» занимает в ней третье место. 6 ноября россияне проведут ответный матч с итальянцами.