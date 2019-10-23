Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала для расследования уголовных дел

Верховный суд не нашел нарушений в действиях сотрудников ФСБ, которые изъяли декларацию об амнистии капитала при расследовании дела совладельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита, обвиняемого в мошенничестве и легализации полученных преступным путем средств. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на копию постановления.

Речь идет о спецдекларации, в которой бизнесмены раскрывают свои активы, чтобы воспользоваться амнистией. В 2017 году ФСБ изъяла декларацию Израйлита, чтобы приобщить документ в качестве доказательства по его уголовному делу. Использование декларации в уголовном деле издание называет опасным прецедентом, подрывающим доверие к амнистии капитала.

По словам адвокатов Израйлита, во время слушаний прокурор признал, что декларация «излишне» включена в обвинительное заключение. Документ останется в деле, но суд не должен его исследовать и строить по нему приговор. При этом, как отмечает газета, обвинение продолжает использовать декларацию в качестве доказательств, хотя это противоречит закону об амнистии.

Ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявлял, что использование декларации о зарубежных активах в деле против Израйлита может затормозить процесс амнистии капиталов. Бизнес-омбудсмен говорил о намерении попросить главу Верховного суда выпустить постановление с детальной трактовкой закона.

В 2014 году президент Владимир Путин утверждал, что любой бизнесмен, который воспользуются амнистией капитала, получит «твердые правовые гарантии, что его не будут таскать по различным органам, в том числе и правоохранительным». Он также обещал, что предприниматели не столкнутся с уголовным или административным преследованием.