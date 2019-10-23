РБК сообщил о выделении рекордных 45,5 млрд рублей на программу «Моя улица» в Москве

Власти Москвы в следующие три года выделят на программу «Моя улица» 107,2 млрд рублей, из которых 45,5 млрд — в 2021 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект столичного бюджета и источники.

Издание отмечает, что это рекордная сумма за все время исполнения программы, действующей с 2015 года. Предыдущий рекорд по расходам на «Мою улицу» был в 2017 году — тогда на программу выделили 42,2 млрд рублей. Источник в столичной мэрии объясняет такие расходы увеличением территории программы в 2021 году, тогда власти собираются благоустроить 38 объектов площадью почти 45 гектаров. В 2020 году программа затронет только 13 гектаров.

Всего на благоустройство Москвы за три года планируют потратить 312,7 млрд рублей. Собеседник РБК называет это крупнейшим проектом благоустройства в современной истории столицы. По словам опрошенных экспертов, финансирование подобных программ в Москве выросло не меньше чем в два раза с 2010 года.

Столичные власти в 2020 году собираются восстановить исторический облик улиц, затем благоустроить восемь набережных общей площадью более 150 гектаров. По информации источника, на 2021 год запланированы работы по «экологической реабилитации» Битцевского парка, долины реки Сетунь, Покровского-Стрешнево, Лианозовского и других парковых территорий.

В 2017 году «Коммерсант» рассказал, что ФАС после проверки закупок по «Моей улице» нашла нарушения более чем на 4 млрд рублей, в мэрии это отрицали. Тогда же эксперты оценили потери ресторанов и кафе в районах реализации программы в треть трафика и четверть выручки.