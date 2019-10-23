Росгвардия оцепила станцию Шиес. В соседнем поселке перекрыты дороги и отключено электричество

Силы Росгвардии республики Коми оцепили станцию Шиес, где идут акции против строительства свалки для московского мусора. Усиление прибыло около четырех утра.

По словам активистов, из Сыктывкара приехали 30 бойцов ОМОН с полевой кухней. Станция блокирована, никого не впускают и не выпускают. Одновременно Росгвардия перекрыла дороги в соседний поселок Урдома Ленского района Архангельской области. По словам активистки Анны Степановой, в поселке с утра выключено электричество и не работает интернет. Связи с населенным пунктом почти нет.

Под прикрытием Росгвардии через нелегальный железнодорожный переезд на стройку в Шиесе прошли бензовозы с соляркой. До этого активистам удавалось блокировать подвоз топлива и, таким образом, стройка была фактически остановлена. Официально подрядчик объявил перерыв в работах до весны, когда жителям представят окончательный проект.

Напомним, на Шиесе строится самая большая свалка в Европе, она предназначена для захоронения мусора из Москвы. Местные жители более года выходят на акции и митинги против этого проекта.