Глава Калмыкии назначил своим постпредом бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева
Глава Калмыкии Бату Хасиков назначил своим постоянным представителем при президенте России бывшего капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева. Об этом глава республики сообщил в своем инстаграме.
Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев назначен постпредом главы Калмыкии https://t.co/wjYtgdo2lC pic.twitter.com/q931iBrpeK— Между строк (@MstrokNews) October 23, 2019
По его мнению, Тарбаев — состоявшийся общественный деятель, один из наиболее известных калмыков и успешный бизнесмен, которому по силам задачи любой сложности.
«Уверен, он сделает все для того, чтобы у республики была достойная поддержка в федеральном центре, осуществлялась системная работа по привлечению инвестиций, а наше калмыцкое землячество в Москве развивалось», — пишет Хасиков.
Сангаджи Тарбаев окончил Российский университет дружбы народов, с 2002 по 2007 год выступал в КВН за «Сборную РУДН». После этого он стал продюсировать фильмы и сериалы. В 2010 году Тарбаев и Хасиков основали промоутерскую компанию Fight Nights Global.
Бату Хасиков, многократный чемпион мира по кикбоксингу, стал главой Калмыкии в сентябре, до этого с 20 марта он был временно исполняющим эти обязанности. После победы на выборах он выдвинул Тарбаева на пост члена Совета Федерации от республики. В итоге сенатором стал другой предложенный им кандидат, бывший глава Калмыкии Алексей Орлов.
В сентябре и октябре в столице республике Элисте прошли акции с требованием снять с должности мэра Дмитрия Трапезникова, которого назначили на эту должность по рекомендации Хасикова. В прошлом Трапезников возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику.