В Москве задержали замглавы «Комитета за гражданские права» по подозрению в покушении на мошенничество

Правозащитника, замглавы «Комитета за гражданские права» Андрея Маякова задержали по подозрению в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК). Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

Следствие считает, что Маяков хотел получить от человека, приговоренного к длительному сроку лишения свободы, 2,5 млн рублей за проверку законности приговора. Первую часть суммы, 200 тысяч рублей, он получил 22 октября.

«В действительности такой возможности (попросить прокуратуру проверить приговор – ред.) мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению», — говорится в сообщении СК.

Адвокат Федор Аксененко рассказал РИА Новости, что Маяков не признал вину. Он добавил, что правозащитник страдает рядом хронических заболеваний и что его отвезли в СК ночью.

Накануне в «Комитете за гражданские права» прошли обыски, на месте оказались также съемочные группы телеканалов НТВ и РЕН ТВ. Председатель организации Андрей Бабушкин рассказывал, что силовики пылись оказать давление на Маякова и получить признание в том, что он «хотел получить какую-то сумму денег».

Защита планирует обжаловать следственные действия. Аксеенко рассказал, что «когда проводили обыски и выемки, [силовики] не допустили адвоката, не представились».