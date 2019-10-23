Власти Гонконга официально отозвали вызвавший протесты законопроект об экстрадиции

Бюро безопасности Гонконга официально отозвало из парламента резонансный законопроект, который регулировал бы выдачу фигурантов уголовных дел в материковый Китай, Тайвань, Макао и другие страны. Об этом сообщает «Би-Би-Си».

Рассмотрение внесенных в феврале поправок бессрочно приостановили в июне, после того как они уже успели пройти несколько чтений, а общественный резонанс вокруг них резко вырос — 9 июня митинг с миллионом участников разгоняли слезоточивым газом и дубинками. Несмотря на решение парламента, акции усилились, протестующие также требовали отпустить задержанных и расследовать полицейское насилие.

Участники акций настаивали, что китайское правительство будет использовать новые правила для выдачи диссидентов. Власти Гонконга объясняли необходимость поправок делом 20-летнего студента Чэня Тунцзя: власти Тайваня обвиняют его в убийстве своей беременной девушки, однако на родине его приговорили к 2,5 годам тюрьмы за отмывание денег. Соглашения об экстрадиции между ними нет.

23 октября Чэнь вышел на свободу — его срок сократили за примерное поведение. Он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед родственниками погибшей и пообещал сдаться властям Тайваня. При этом руководство страны отказало ему во въезде.