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В Ростовской области задержали одного из участников перестрелки, в ходе которой погибли пять человек

Общество

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В Ростовской области задержали 39-летнего мужчину по подозрению в участии в перестрелке, во время которой погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Имя задержанного не называется, дело возбуждено по статье о убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Следствие продолжает искать других людей, причастных к произошедшему. 

Перестрелка произошла накануне вблизи хутора Чернозубово Орловского района Ростовской области. Ее устроили две семьи фермеров, которые несколько лет пытались доказать свои права на выпас скота в судах. Пять человек погибли, двое госпитализированы. 

Местные жители рассказывали, что фермеры Бациев и Дакишкшвили несколько лет судились из-за спорного участка. Когда разрешить спор в суде не удалось, мужчины обеих семей договорились встретиться возле хутора, где и произошла перестрелка. 

Теги:
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