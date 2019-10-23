В Ростовской области задержали одного из участников перестрелки, в ходе которой погибли пять человек

В Ростовской области задержали 39-летнего мужчину по подозрению в участии в перестрелке, во время которой погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Имя задержанного не называется, дело возбуждено по статье о убийстве (ч. 2 ст. 105 УК). Следствие продолжает искать других людей, причастных к произошедшему.

Перестрелка произошла накануне вблизи хутора Чернозубово Орловского района Ростовской области. Ее устроили две семьи фермеров, которые несколько лет пытались доказать свои права на выпас скота в судах. Пять человек погибли, двое госпитализированы.

Местные жители рассказывали, что фермеры Бациев и Дакишкшвили несколько лет судились из-за спорного участка. Когда разрешить спор в суде не удалось, мужчины обеих семей договорились встретиться возле хутора, где и произошла перестрелка.