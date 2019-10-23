Конгресс США потребовал предоставить доказательства вины Пола Уилана или освободить его

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой потребовала у России либо предоставить реальные доказательства по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана или освободить его. Об этом сообщила автор инициативы демократ Хэйли Стивенс.

Резолюция, не имеющая обязательной силы, помимо этого, призывает президента Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помео добиваться от российских властей открытого и справедливого судебного разбирательства по его делу. Конгрессмены также «выразили поддержку семье Уилана и пожелали скорее закончиться всем их испытаниям».

Уилан, у которого кроме американского есть гражданство Великобритании, Ирландии и Канады, находится под стражей в СИЗО «Лефортово» с конца прошлого декабря. После увольнения из американской морской пехоты он работал директором по безопасности в компании по производству автозапчастей BorgWarner.

Его дело засекречено. Согласно пресс-релизу ФСБ, его задержали в Москве «при проведении шпионской акции» — как уточняли СМИ, в номере отеля «Метрополь». По версии следствия, сотрудники ФСБ ворвались туда после того, как якобы завербованный им силовик передал ему флеш-карту со списком сотрудников «засекреченного ведомства». Сам Уилан на судебном заседании говорил журналистам, что это был офицер ФСБ, которого тот знал около 10 лет, и называл свое дело провокацией и «местью» за американские санкции.