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В Англии обнаружили грузовик с 39 трупами

Общество

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В графстве Эссекс в Англии нашли грузовик с телами 39 человек, сообщила местная полиция. 

По предварительной информации, в грузовике были трупы 38 взрослых и одного подростка. По подозрению в убийстве задержали 25-летнего водителя машины из Северной Ирландии.

Полицию вызвали сегодня ночью сотрудники скорой помощи, обнаружившие грузовик. По данным правоохранителей, машина приехала в Великобританию из Болгарии 19 октября.

Обстоятельства смерти людей выясняет полиция. Парк, где обнаружили машину, оцепили. 

Теги:
полиция, em, англия

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