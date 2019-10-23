В Англии обнаружили грузовик с 39 трупами

В графстве Эссекс в Англии нашли грузовик с телами 39 человек, сообщила местная полиция.

По предварительной информации, в грузовике были трупы 38 взрослых и одного подростка. По подозрению в убийстве задержали 25-летнего водителя машины из Северной Ирландии.

Полицию вызвали сегодня ночью сотрудники скорой помощи, обнаружившие грузовик. По данным правоохранителей, машина приехала в Великобританию из Болгарии 19 октября.

Обстоятельства смерти людей выясняет полиция. Парк, где обнаружили машину, оцепили.