Фигуранта «московского дела» Сергея Фомина оставили под домашним арестом до 8 января 

Московский городской суд оставил без изменений меру пресечения Сергею Фомину, сообщает корреспондентка «Новой газеты» из зала суда. Он пробудет под домашним арестом до 8 января.

В самом начале заседания Сергей Фомин выступил против того, чтобы его снимали НТВ, РЕН ТВ и «Первый канал»: «Они врут про меня, что я взял ребенка и прикрывался, чтобы выйти из оцепления, хотя был суд, который подтвердил, что этого не было».

Адвокат Алексей Веселов ходатайствовал о допросе свидетеля — 63-летнего отца Сергея, Владимира Фомина. Суд удовлетворил ходатайство. Пока его жена в отъезде, Владимир вынужден один покупать продукты для своего сына.

В связи с этим защита просила для Сергея разрешения на выход за продуктами и час прогулки в день: «Взрослый человек находится дома. Даже в СИЗО есть ежедневная прогулка доминой до часе. Даже заключенным под стражу даётся такая возможность — в данной ситуации такого нет. Мой подзащитный не женат. Его снабжают родители. Теперь его мама уезжает на полгода, остаётся отец 63 лет. Папа тоже каждый день не может ходить по магазинам».

Фомин на заседании в Мосгорсуде 23 октября. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Во время заседания Фомин обратился к СМИ с предложением устроить флэшбом: написать Рустаму Габдулину, руководителю следственный группы по делу о «массовых беспорядках», с просьбой взять интервью у Фомина. 5 сентября к арестанту пришли люди с НТВ с разрешением на интервью от Габдулина. Судья Соколова пригрозила закончить судебное следствие, однако Фомин дочитал свое обращение до конца. Ему аплодировал Алексей Миняйло — судебный пристав пригрозил вывести его зала.

«Ситуация с НТВ абсурдна, — говорит Сергей Фомин. — Все, что я делал на акции, — бегал, прыгал, махал руками, взял ребенка и поехал с его родителями кушать арбуз. Праздновал второй митинг в жизни. Через неделю я его праздновал с баландой и чифиром в СИЗО».

Тридцатишестилетний Фомин, бывший волонтер штаба Любови Соболь, — единственный из фигурантов «московского дела», которому вменяют только «участие в массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК). С остальных фигурантов обвинения по статье уже сняли.

В ночь на 31 июля в квартире у его родителей, а затем у него самого прошли обыски. После этого его отвезли на допрос в Следственный комитет и отпустили в статусе свидетеля. 5 августа СК объявил его в розыск: в релизе утверждалось, что Сергей ушел с митинга, взяв на руки малолетнего ребёнка, якобы для того, чтобы пройти сквозь оцепление.

Рано утром 8 августа Фомин сам пришел к зданию Следственного комитета, но ему не открыли. Спустя несколько часов попыток сдаться он самостоятельно пришёл в полицию, настаивая, что ни в чем не виноват. Меньше, чем через сутки суд отправил его в СИЗО на два месяца. 3 сентября, когда четырех фигурантов дела, обвиняемых в «массовых беспорядках» отпустили, сняв все обвинение, Сергея Фомина перевели под домашний арест.

В августе московская прокуратура попросила суд лишить родителей ребенка, Ольгу и Дмитрия Проказовых, родительских прав. Мать годовалого мальчика оказалась двоюродной сестрой Фомина, а отец — его близким другом. Следственный комитет возбудил в тот же вечер уголовные дела сразу по двум статьям — ст. 125 УК (оставление в опасности) и ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Пара проходила по ним в статусе свидетелей. Их допрашивали несколько часов, а дома проводили обыск. Суд отказался удовлетворить требование прокураторы лишить Проказовых родительских прав. Прокуратура обжаловала это решение.