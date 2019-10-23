Greenpeace узнал о возобновлении ввоза в Россию радиоактивных отходов из Европы

Международная компания Urenco с мая отправила на «Уральский электрохимический комбинат» (структура «Росатома») в Свердловской области более 3,5 тысяч тонн радиоактивных отходов с уранообогатительной фабрики в немецком городе Гронау. Об этом сообщило российское отделение Greenpeace.

Согласно ответу министерства экономики немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, который публикуют экологи, всего к 2022 году в Россию из Германии поставят 20 железнодорожных составов с урановыми «хвостами» — около 12 тысяч тонн отходов.

Urenco отказалась от ввоза продуктов обогащения урана в Россию в 2009 году. Закон «Об охране окружающей природной среды» запрещает ввоз в страну радиоактивных отходов для хранения, в «Росатоме» заверяли, что после дообогащения их возвращали поставщикам. Экологи отмечали, что за рубеж уходила лишь малая их часть.

Всего, по подсчетам Greenpeace, Россия накопила уже около миллиона тонн урановых хвостов. Контейнеры хранятся под октрытым небом на предприятиях в Ангарске, Северске, Зеленогорске, а также Новоуральске — в августе жители города сообщали о возможной утечке, поскольку в горизонтах грунтовых вод обнаружили радионуклиды.