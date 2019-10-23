Россия списала долги африканских стран на 20 миллиардов долларов

Россия к настоящему времени списала долги африканских стран на более чем 20 миллиардов долларов. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на форуме «Россия – Африка» в Сочи, передает ТАСС.

«Мы предоставляем торговые преференции, сотрудничаем в рамках международных структур <…>. Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки», – заявил он.

Путин сказал, что видит возможности для удвоения товарооборота, так как, по его словам, сейчас Россия продает сельскохозяйственной продукции на рынки третьих стран больше, чем оружия.

Отдельно Путин выделил Центральноафриканскую республику, где прошлым летом были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Глава государства заявил, что Россия будет и дальше помогать ЦАР разрешить военно-политический кризис, а также назвал стану перспективным партнером России на африканском континенте. В свою очередь президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера выразил надежду на то, что Россия и дальше будет поставлять стране вооружение и готовить военных специалистов.

После встречи пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что лидеры России и ЦАР также обсуждали ход расследования убийства журналистов. По его словам, Москва и Банги на данный момент «удовлетворены высоким уровнем взаимодействия правоохранительных органов двух стран» по этому делу и намерены установить виновных.

Саммит и экономический форум «Россия – Африка» проходят в Сочи 23-24 октября. На них приглашены главы всех африканских государств и руководители крупных региональных объединений и организаций.