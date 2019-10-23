Столтенберг призвал НАТО увеличить военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс увеличить размер военной помощи, оказываемой Украине. С таким заявлением он выступил на преддверии встречи министров обороны НАТО.

«Я думаю, что мы расширим помощь, мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать», — заявил он.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса подчеркнул, что он всегда призывает союзников «больше помогать, направлять больше инструкторов, больше поддерживать в рамках целевых фондов».

Генсек также напомнил о скором визите представителей НАТО в Украину – 30-31 октября. «Евроатлантический совет через несколько дней посетит Киев и Одессу, чтобы получить информацию от (президента Владимира — ред.) Зеленского и его правительства. Мы проведем обмен мнениями о том, как НАТО может поддерживать Украину. Сегодня мы думаем о том, как мы можем делать больше для Украины», — рассказал он.

На вопрос корреспондента «Новой газеты» о том, какие конкретно меры буду обсуждаться во время визита, Столтенберг пояснил, что главными станут несколько тем. «Для нас это возможность сесть и поговорить, обменяться мнениями, как НАТО может поддерживать Украину, как продолжать оказывать помощь Украине в плане проведения реформ, модернизации ее вооруженных сил, борьбе с коррупцией», — добавил генсек.

Кроме Украины, министры обороны НАТО примут на встрече 24-25 октября требования к своим странам по надежности телекоммуникационных сетей и сетей 5G в мирное и военное время. В повестку также включены темы ситуации в Афганистане и на северо-востоке Сирии. Однако от оценки договоренностей России и Турции, подписанных накануне президентами обеих стран, Столтенберг пока отказался.