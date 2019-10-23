Госдума одобрила в первом чтении проект профицитного бюджета на 2020-2022 годы

Государственная дума в первом чтении поддержала проект федерального бюджета на 2020-2022 годы с заложенным профицитом, говорится на сайте нижней палаты. Второе чтение назначили на 19 ноября.

Правительство ожидает профицита в 2020 году в размере 876 миллиардов рублей (0,8% ВВП — при доходах в размере 20,4 триллионов, около 18% ВВП). Поскольку расходы будут расти с темпом, опережающим доходы, к 2022 году профицит снизится до 0,2% ВВП — 295 миллиардов рублей.

При составлении бюджета на 2020 год была заложена прогнозная стоимость барреля нефти Urals на уровне 42,4 долларов и среднегодовая цена нефти от 57 до 55 долларов — дополнительные доходы направят в Фонд национального благосостояния. Как отмечал «Коммерсант», сборы от нефтегазового налога снизятся с 5,5% до 5,3% ВВП.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов и глава Счетной палаты Алексей Кудрин отметили низкую долю на образование и медицину в 2020–2022 годах (около 3,7% и 2,9% от ВВП соответственно). «11 лет назад хотели поднять до 5% ВВП по каждой сфере. Это было бы сравнимо с расходами развитых стран. Сейчас эти расходы ниже, чем в 2008 году», — написал Кудрин в твиттере. Так, в Великобритании расходы на здравоохранение составляют более 7% ВВП, а на образование — более 4%, отмечалось в отзыве его ведомства на законопроект.