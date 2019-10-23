В Петербурге восемь пешеходов пострадали после наезда двух машин. За рулем одной из них была чиновница

В Санкт-Петербурге в районе Балтийского вокзала два автомобиля протаранили переходивших Лермонтовский проспект пешеходов. Пострадали восемь человек, сообщили РИА Новости в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Около 11:43 мск 33-летний перегонщик автомобилей на Volkswagen Polo выехал на красный сигнал светофора, когда поперечный поток уже начал движение по набережной Обводного канала, и врезался в левый борт Renault. В нем находилась член комитета по образованию администрации Ломоносовского района Ленобласти Надежда Ильина.

Оба автомобиля вылетели прямо на людей и остановились: первая на тротуаре, перевернувшаяся на крышу машина Ильиной – у стоп-линии. Ее достали из автомобиля и госпитализировали с тяжелыми травмами. Тяжелым врачи назвали также состояние еще двух пешеходов – они в Мариинской больнице, еще у троих травмы средней степени тяжести.