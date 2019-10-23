В Иркутской области запросили условный срок для сотрудника ППС за избиение задержанного до разрыва желудка

В Иркутской области гособвинение попросило районный суд Слюдянки приговорить к 4 годам условного срока сотрудника ППС старшего сержанта полиции Андрея Кайданюка, избившего разнорабочего Валерия Грязнова. Об этом сообщил фонд «Общественный вердикт».

Грязнов рассказывал, что 1 апреля по дороге домой Кайданюк с коллегой остановили его, затащили в багажник служебной машины, а после около 10 минут избивали в отделении полиции до потери сознания. Когда он очнулся, они отказались вызвать ему скорую помощь и отпустили — госпитализировали его уже после звонка прохожих.

Врачи обнаружили у него, помимо сотрясения и множественных гематом по телу, закрытую травму живота и разрыв желудка. Грязнов уверял, что в реанимацию к нему приезжал начальник ППС, который под угрозами предлагал 100 тысяч рублей на лечение в обмен на отказ от претензий. Юрист «Общественного вердикта» Святослав Хроменков добавлял, что Кайданюк после признания вины в суде предлагал Грязнову 300 тысяч, чтобы тот попросил суд не приговаривать его к реальному наказанию.