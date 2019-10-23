В Норильске после обысков у последователей «Свидетелей Иеговы» завели дело на главу общины

Следственный комитет по Красноярскому краю подтвердил, что расследует дело в отношении 47-летнего главы норильской общины «Свидетелей Иеговы» (признанной экстремистской и запрещенной организации). Ранее об этом сообщали СМИ со ссылкой на источники.

После массовых обысков и допросов норильских верующих, мужчину в статусе подозреваемого в создании экстремистской организации отпустили под подписку о невыезде (ч. 1 ст. 282.2 УК). Его имя не приводится, однако в ЕГРЮЛ главой ликвидированного в 2017 году норильского отделения называется Николай Третьяков.

Представители конфессии рассказывали, что утром в воскресенье 20 октября спецподразделения Росгвардии окружили турбазу под Норильском, где они проводили собрание. Не менее пятерых из них увезли на миниавтобусах для обысков и допросов.