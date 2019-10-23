Бурунди стала первым международным клиентом поставщика софта для Росгвардии

Правительство Бурунди закупит у поставщика софта для Росгвардии «Новые Облачные Технологии» 300 лицензий на пользование их пакетом офисных приложений «МойОфис Профессиональный» и создание частного облака. Это первый международный заказ компании, рассказал CNews ее гендиректор Дмитрий Комиссаров.

О решении объявили в рамках форума «Россия-Африка 2019» в Сочи. Цены на продукты на их сайте не приводятся, по словам Комиссарова, в зависимости от выбранной комплектации они составляют от 30 до 250 евро в год. Интеграция приложений займет несколько месяцев, этим займется местная фирма.

Компания поставляет свой пакет «МойОфис» более 20 органам исполнительной власти, в том числе Минтрансу, Минкомсвязи и Роструду. Прошлой осенью она заключила с Росгвардией договор почти на 60 миллионов рублей за 37 тысяч лицензий на два года. В мае почти 30% в ее капитале получила «Лаборатория Касперского», сумма сделки не называлась. Основным владельцем остается бывший старший вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно подсчетам «Руссофт», в прошлом году произошло снижение темпов продаж софта российских компаний в США и страны Евросоюза, на которые приходится около 70% от их совокупного оборота. Они связали это с «недоброжелательным отношением к российским компаниям», которо «проявляется в прямых запретах закупать российское ПО госструктурами» и санкциях. В то же время интерес к африканскому рынку у разработчиков растет, приводит их выводы РБК.