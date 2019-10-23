Бывших нижегородских полицейских задержали за выбивание признания по делу о наркотиках четыре года назад

В Нижнем Новгороде накануне вечером задержали троих бывших полицейских отдела №7 по Советскому району по делу о выбивании признания в продаже наркотиков четыре года назад. Об этом сообщил «Комитет против пыток».

В марте 2015 года полицейские Алексей Хрулев, Николай Атамашко и Сергей Лебедев вечером задержали 27-летнего Леонида Мурского и в кабинете избили ногами и руками до крови, а после, угрожая утопить его в Гребном канале, заставили подписать признательные показания. Через год в октябре его приговорили к 4,5 годам колонии строгого режима.

На 23 октября в Канавинском суде было назначено заседание по мере пресечения, о решении не сообщалось. Накануне Нижегородский райсуд арестовал еще одного полицейского по другому делу о фальсификации дела о наркотиках. По версии следствия, объявленный в розыск Николай Костров, вместе с двумя ранее арестованными коллегами, в сентябре избил и подбросил нижегородцу мефедрон — это попало на камеры наблюдения.