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Трамп снял с Турции санкции, наложенные после начала операции в Сирии

Политика

 

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты снимают санкции с Турции, введенные после начала в Сирии турецкой операции «Источник мира» против курдов и террористов «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России), сообщает CNN.

Такое решение американский президент принял после того, как Россия и Турция договорились об условиях меморандума по дальнейшим действиям в Сирии.

По словам Трампа, турецкая сторона заверила США, что прекратит огонь на границе с Сирией. «Если будет все так, как мы договорились, то санкции снимаются», — сказал Трамп.

При этом, несмотря на вывод американского контингента, в нефтедобывающих районах Сирии все равно останется небольшое число американских военных.

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Теги:
эрдоган, трамп, турция, сша, санкции

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