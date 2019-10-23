«Россия-1» сняла с эфира выпуск программы Андрея Малахова о прорыве дамбы в Красноярском крае

Телеканал «Россия-1» снял с эфира выпуск программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым», посвященный прорыву дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщают «Открытые медиа» и NGS24.

По словам участника программы, во время ее съемок обсуждалось, что реальное число погибших на золотодобывающем прииске может быть больше официального. По данным Следственного комитета, в результате аварии погибли 17 человек, еще 27 пострадали.

Присутствовавшая на съемках корреспондентка NGS24 рассказала, что экспресс-тест независимой лаборатории показал «катастрофическое содержание ртути», которое может говорить о запрещенном способе добычи золота в реке Сейбе. Кроме того, участники программы говорили об отсутствии связи на месте ЧП и утверждали, что среди работников были иностранцы, не имевщие права на работу в России.

На опубликованном фрагменте выпуска участник поисково-спасательных работ на прииске, волонтер Евгений Лунев говорит, что по прибытии медиков на место аварии там было «не менее 20 тел погибших». Он отметил, что всего на реке Сейба работали 170 человек.

Издания уточняют, что эфир программы успел выйти на Дальнем Востоке и в Сибири, а в центральной части России и на Урале его не показали. Вместо этого выпуска там вышла запись о выпашей из окна женщине из Тобольска. По информации NGS24, эфир сняли «по звонку сверху».

В пресс-службе ВГТРК «Открытым медиа» отказались объяснить причины снятия программы Малахова с эфира. RNS в «России-1» заявили, что показ предполагался только на Дальнем Востоке и в Сибири, что для этой программы нее «не является редкостью». При этом выпуск до сих пор не опубликовали на официальном YouTube-канале передачи.

Прорыв дамбы на реке Сейба в Красноярском крае произошел 19 октября над участком золотодобывающего прииска. Суд арестовал начальника участка «Сисим» Андрея Еганова, мастера Евгения Александрова и гендиректора Максима Ковалькова.