Новая газетастать со–
участником

участвуй!

Более 240 тысяч человек требуют закрыть дело о «массовых беспорядках» в Москве: петиция

МВД потребовало от Роскомандозра заблокировать статью Baza об исследовании кетамина

Общество

 

МВД потребовало от Роскомнадзора заблокировать статью издания Baza «Репортаж из кетаминового транса». Об этом говорится на сайте ведомства.

В МВД заявили, что в материале рассказывается о способах использования психотропного вещества кетамина и «существующих положительных сторонах его потребления». На основании экспертной оценки ведомство решило ограничить доступ к статье и проинформировало об этом Роскомнадзор.

Статья начинается с предупреждения о том, что редакция не пропагандирует употребление наркотиков, а материал создан исключительно в информационных целях. В нем описаны научные исследования кетамина и личный опыт автора по употреблению «экспериментального лекарства».

Baza отмечает, что в этом году Минздрав США одобрил назальный спрей на основе кетамина для страдающих психическим расстройстом. Кроме того, советские медики применяли кетаминовую психотерапию для лечения зависимостей. В России кетамин считается наркотиком.

Представители Baza в беседе с TJournal назвали решение полиции «смехотворным» и заявили, что «никакой пропаганды в материале даже близко нет».

Теги:
kb, блокировка, наркотики

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera