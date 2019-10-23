МВД потребовало от Роскомандозра заблокировать статью Baza об исследовании кетамина

МВД потребовало от Роскомнадзора заблокировать статью издания Baza «Репортаж из кетаминового транса». Об этом говорится на сайте ведомства.

В МВД заявили, что в материале рассказывается о способах использования психотропного вещества кетамина и «существующих положительных сторонах его потребления». На основании экспертной оценки ведомство решило ограничить доступ к статье и проинформировало об этом Роскомнадзор.

Статья начинается с предупреждения о том, что редакция не пропагандирует употребление наркотиков, а материал создан исключительно в информационных целях. В нем описаны научные исследования кетамина и личный опыт автора по употреблению «экспериментального лекарства».

Baza отмечает, что в этом году Минздрав США одобрил назальный спрей на основе кетамина для страдающих психическим расстройстом. Кроме того, советские медики применяли кетаминовую психотерапию для лечения зависимостей. В России кетамин считается наркотиком.

Представители Baza в беседе с TJournal назвали решение полиции «смехотворным» и заявили, что «никакой пропаганды в материале даже близко нет».