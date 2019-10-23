Правительство поддержало законопроект о продаже пива на стадионах во время футбольных матчей
Правительство одобрило законопроект, разрешающий продажу пива на футбольных стадионах во время матчей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв на документ за подписью вице-премьера Константина Чуйко.
В нем указано, что Чемпионат мира по футболу 2018 года и другие спортивные мероприятия, которые проводились в России, показали, что при должной организации продажа алкоголя на стадионах «не приводит к негативным последствиям в части безопасностей зрителей».
Один из авторов законопроекта, депутат от ЛДПР Игорь Лебедев уточнил изданию, что речь в нем идет только о футбольных матчах, но инициативу в будущем можно распространить и на другие виды спорта.
РБК отмечает, что в правительстве возникли некоторые замечания к законопроекту. Авторам рекомендовали уточнить механизмы расходования денег, которые получают организаторы спортивных мероприятий, а также установить для них ответственность за нецелевые расходы.
Документ внесли в Госдуму Лебедев и депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев. Они предложили разрешить продавать пиво на футбольных матчах предприятиям, заключившим договор с организаторами соревнований. Полученные от соглашений деньги предполагается направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта.
Продажа пива на футбольных матчах в России запрещена с 2005 года. Однако по обязательному условию Международной федерации футбола (FIFA) пиво продавали во время Кубка Конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.