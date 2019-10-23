На Урале оштрафовали пенсионера, который собирался установить памятную табличку в честь бывшего президента США Никсона

Свердловский областной суд оставил в силе решение Ревдинского района суда о назначении штрафа в 20 тысяч рублей пенсионеру Петру Кикилыку за попытку установить памятную табличку в честь бывшего президента США Ричарда Никсона.

В июле Кикилык подал уведомление о публичном мероприятии в связи с установкой памятной таблички, посвященной Никсону, на одном из зданий городе Дегтярск. На табличке написано: «Это здание Дегтярского заводоуправления в 1959 году посетил 37-й президент США Ричард Милхаус Никсон. От благодарных жителей Дегтярска и Урала. Июль 2019 года». Ниже тот же текст на английском языке.

13 июля Кикилыка задержали полицейские, как только он приехал к указанному зданию. Табличку изъяли, а самого пенсионера оставили на ночь в отделе полиции Ревды. Позже Ревдинский суд признал Кикилыка виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления в установленной форме (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

«Абсурд ситуации в том, что уведомление как раз было, администрация Дегтярска даже отвечала на него. Значит, оно и подано было надлежащим образом, и подтверждающие это документы находятся в деле», — рассказал общественный защитник Анатолий Свечников.

По его словам, Ревдинский суд вызвал свидетелей обвинения, которые «врали в суде». Обвинение настаивает, что сотрудница, принявшая уведомление, не имела такого права, поскольку для этого есть только единственная уполномоченная. Суд решил, что Кикилык не подал уведомление «в установленном порядке», так как не дошел до этой сотрудницы.

«Я хотел сделать наш небольшой уральский городок привлекательным для туристов и инвестиций. Думал, мы станем городами-побратимами с родиной Никсона – городком Йорба-Линда. Теперь я подарю эту табличку американцам как символ чиновничьей глупости в России», — рассказал пенсионер.

Он планирует подать кассационную жалобу. Если обжаловать решение не удастся, Кикилык собирается обратиться в Европейский суд по правам человека.