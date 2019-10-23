Организаторы премии «Русский Букер» сообщили о ее закрытии из-за отсутствия финансирования

Организаторы литературной премии «Русский Букер» объявили о ее закрытии из-за отсутствия финансирования. Об этом говорится на сайте премии.

Последний раз премию вручали в 2017 году, затем она была приостановлена из-за нехватки денег. В правлении фонда «Русский букер» и Комитете премии отметили, что последние два года им поступали предложения от потенциальных спонсоров, но ни одно из них не дало результата.

Организаторы объяснили, что не могли принять предложения зарубежных спонсоров, так как это поставило бы премию в положение «иностранного агента», а это было бы «абсурдно для премии, цель которой – продвижение и поддержка русской литературы». Кроме того, пришлось отказаться от предложений, которые бы повлекли принципиальные изменения формата вручения награды.

В сообщении говорится, что переговоры со спонсорами шли до июня 2019 года, после чего премия была вынуждена прекратить существования из-за отсутствия денег на аренду офиса и минимальные текущие траты. При этом организаторы отмечают, что в ближайшее время не планируют закрывать фонд «Русский Букер», чтобы оставить возможность для возобновления премии.

В прошлом году сообщалось о возможном закрытии премии в январе 2019 года из-за отсутствия финасирования. Тогда литературный секретарь премии Игорь Шайтанов говорил, что на поддержание премии необходимо 10 млн рублей.

Премия «Русский Букер» была создана в 1991 году по инициативе Британского Совета в России как проект, аналогичный британской Букеровской премии. Первое вручение состоялось в 1992 году. Награды ежегодно присуждались за лучшие романы на русском языке. Последним лауреатом премии в 2017 году стала писательница Александра Николаенко за роман «Убить Бобрыкина. История одного убийства».