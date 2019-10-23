Генпрокуратура предложила запретить публикацию в СМИ материалов о преступлениях подростков

Генпрокуратура предложила запретить публикации в СМИ о преступлениях несовершеннолетних. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу управления Генпрокуратуры по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Марину Зайцеву.

По ее словам, такие меры необходимы, чтобы не провоцировать повторения преступлений несовершеннолетними. Зайцева сообщила, что надзорное ведомство предложило Минкомсвязи внести соответствующие изменения в закон о СМИ. «Такая информация должна быть закрыта. Нельзя рассказывать о способах, как, что происходило с несовершеннолетними», — заявила она.

Как пояснила Зайцева, Генпрокуратура в этом году проводила проверки в Забайкальском крае и других регионах из-за информации о распространении криминальной субкультуры среди подростков, в том числе движения АУЕ. По их результатам оказалось, что «приверженность криминальной субкультуре» распространяется «очень быстро через интернет».

По обращениям Генпрокуратуры были заблокированы более семи тысяч сайтов, которые, по мнению надзорного ведомства, распространяли призывы «к подключению к таким деструктивным движениям». Зайцева считает, что необходимо также возложить ответственность за распространение такой информации на провайдеров.