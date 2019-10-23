ТАСС: фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов попросил политического убежища в Украине

Фигурант дела «Нового величия» 26-летний Сергей Гаврилов сбежал из-под домашнего ареста и попросил политического убежища в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Грани.ру» ранее сообщили, что Гаврилов уехал в Украину. По данным издания, он выехал из России через Беларусь и 21 октября пересек пункт пропуска «Сеньковка» в Черниговской области. Защитники фигурантов дела отказались комментировать информацию агентству.

22 октября украинская Госпогранслужба рассказала о 26-летнем россиянине, попросившем политическое убежище при прохождении пограничного контроля. Он объяснял, что на родине его преследуют «за участие в акциях протеста против действующей власти». Россиянина направили в миграционную службу.

Всего в деле «Нового величия» десять фигурантов, их обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Следствие считает, что молодые люди готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако их защита настаивает, что предложивший создать движение некий «Руслан Д.» был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.

Помимо Гаврилова под домашним арестом находятся Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин. Еще четверо фигурантов находятся в СИЗО, Павел Ребровский получил 2,5 года колонии, Рустам Рустамов — два года условно. Мосгорсуд в октябре отменил приговор Ребровскому и отпустил его под подписку о невыезде.

На прошлой неделе арестованные фигуранты Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены во время заседания в Люблинском суде Москвы в знак протеста с избранной мерой пресечения.