Организаторы Общероссийского гражданского форума открыли регистрацию участников

Организаторы Общероссийского гражданского форума (ОГФ) открыли прием заявок на участие в мероприятии. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе форума.

Мероприятие пройдет 30 ноября в Москве в Центре международной торговли. В этом году на нем обсудят «национальные цели», которые гражданские активисты и эксперты считают наиболее важными для России.

«Идея организаторов Форума в этом году — обсудить и выработать гражданское понимание национальных целей; понять, что для нас всех значит будущее; договориться и о целях, и о том, что конкретно ОГФ предлагает делать», — рассказала ответственный секретарь Оргкомитета ОГФ Мария Шклярук. По ее мнению, сейчас необходимо договориться, с чем согласны разные люди, которых «объединяет инициативность, неравнодушие к нашей стране, реальные дела, которыми они помогают людям каждый день».

На ОГФ проведут импульсные доклады, дискуссии и дебаты по девяти темам. Среди них выборы и изменение законодательства, пытки, инклюзия, экология, здравоохранение и образование, профессиональная солидарность, история, вовлечение граждан в вопросы обустройства среды и инструменты влияния гражданского общества на принятие решений.

В форуме примут участие независимые эксперты, лидеры и активисты гражданских объединений, проектов и НКО, известные ученые, журналисты, блогеры, бизнесмены из многих регионов страны. «Новая газета» выступает информационным партнером мероприятия. Заявку на участие можно подать до 15 октября.