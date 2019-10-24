СМИ узнали о новой утечке данных клиентов Сбербанка с записями разговоров колл-центра

На черном рынке в интернете выставили на продажу персональные данные клиентов Сбербанка, сообщили «Коммерсант» и «Известия». Опрошенные эксперты допустили подлинность данных, источник РБК назвал их частью старой базы, используемой для информационной атаки на кредитную организацию. В самом Сбербанке отказались комментировать «слухи и домыслы».

Объявление появилось 13 октября и было удалено спустя 10 дней. Продавец утверждал, что в накопленной с 2015 года базе есть 11,5 тысяч клиентов. В переписке с журналистами он добавлял, что в ней уже около миллиона записей, из которых 80 тысяч — о должниках. Стоимость одной записи — 30 рублей. «Есть те, кто находится на просрочке и ждет звонок от банка, чтобы решить вопрос», — отмечалось в объявлении.

В пробной версии содержатся данные клиентов 10 из 11 территориальных отделений: имя, паспортные данные, номера телефона, номер счета, сумма и срок кредита, а также сумма просроченной задолженности, даты образования просрочки, последнего платежа и последнего звонка в банк. Продавец предлагает предоставить и запись самого разговора с колл-центром. Последние данные там приводятся за 25 сентября.

Большая часть данных из пробной версии подтвердилась с помощью поиска в приложении «Сбербанк.Онлайн». Данные можно использовать для рассылки спама или для проведения мошеннических операций, отметили эксперты. В конце сентября сообщалось об утечке записей о 60 миллионах кредитных карт Сбербанка, тот признавал утечку лишь 200 из уральского отделения, впоследствии число увеличилось до 5 тысяч.