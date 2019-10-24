В Иркутской области дали условный срок сотруднику ППС, избившему задержанного до разрыва желудка

В Иркутской области Слюдянский районный суд приговорил к 3,5 годам условного лишения свободы сотрудника ППС старшего сержанта полиции Андрея Кайданюка, который весной избил задержанного до разрыва желудка. Об этом сообщил фонд «Общественный вердикт».

Кайданюку также запретили в течение двух лет занимать должности в органах внутренних дел. В ходе расследования полицейский признал вину и выплатил пострадавшему 500 тысяч рублей компенсации. «Молодой человек стал инвалидом, но в итоге простил буйного полицейского и попросил суд не лишать правоохранителя свободы. Суд, конечно, согласился», — отметили правозащитники.

Пострадавший разнорабочий из Слюдянки Валерий Грязнов рассказывал, что 1 апреля, когда он пьяный возвращался домой, Кайданюк с коллегой остановили его, затащили в багажник служебной машины и около 10 минут избивали в отделении до потери сознания. Когда он очнулся, они отказались вызвать ему «скорую» и отпустили — госпитализировали его уже после звонка прохожих. Врачи зафиксировали множественные гематомы, сотрясение, закрытую травму живота и разрыв желудка.