ФСБ дала разрешение виртуальному оператору на продажу eSIM

ФСБ разрешила виртуальному оператору Easy4 предоставлять услуги связи с использованием eSIM (виртуальная сим-карта) и идентифицировать абонентов по электронной подписи через портал «Госуслуги». Об этом «Ведомостям» сообщил управляющий директор группы компаний Easy4 Сергей Малышкин.

По его словам, eSIM от Easy4 могут работать в сетях сразу от нескольких операторов, автоматически определяя и подключаясь к сети с лучшим качеством сигнала или цене в зависимости от страны или места нахождения абонента. Приложение Easy4 будет интегрировано с «Госуслугами», через которые можно будет зарегистрировать виртуальную сим-карту.

Издание отмечает, что для полного функционирования Easy4 придется заключить договоры со всеми российскими операторами. Пока виртуальный оператор работает на сетях бренда Tele2.

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eSIM — это встроенная в устройство микросхема, заменяющая сим-карту и позволяющая быстро переключаться между несколькими номерами телефона. Для получения телефонного номера и тарифного плана пользователю достаточно скачать приложение оператора.

Ранее ФСБ и «большая тройка» операторов выступали против внедрения eSIM. Претензии ведомства вызывало использование собственной криптографии вместо отечественной, эксперимент по выдаче eSIM пришлось прервать. В сентябре Минкомсвязи разрешило Tele2 продолжить выдачу встроенных сим-карт после проверки ФСБ.