Госдепартамент США через суд обязали опубликовать материалы об отношениях с Украиной

Федеральный суд штата Вашингтон обязал Госдепартамент опубликовать документы, касающиеся переговоров американских чиновников с Украиной о начале расследования в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщила обратившаяся с иском правозащитная организация American Oversight.

Они настаивали, что сведения представляют общественный интерес. Судья обязал внешнеполитическое ведомство вместе с юристами American Oversight определить необходимый список документов и опубликовать их в течение 30 дней.

Организация требовала предоставить переписки адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани с высокопоставленными чиновниками, включая госсекретаря Майка Помпео, и сведения об отзыве из Киева в мае посла США Мэри Йованович. По данным СМИ, Трампу неоднократно жаловались на ее попытки помешать переговорам Белого дома с украинскими властями о необходимости расследования против Байденов.

В конце сентября Палата представителей США начала процедуру импичмента Трампу, поводом для которой стали сообщения о его июльском звонке Зеленскому якобы с требованием расследовать возможную коррупционную составляющую при работе сына Байдена Хантера в украинской газовой отрасли.

При этом давление со стороны Белого дома по этому поводу, как 24 октября сообщило Associated Press, началось еще до инаугурации Зеленского. Предположительно, с аналогичным требованием Трамп выступил, поздравляя его с победой 21 апреля. Это стало темой для его встречи с советниками 7 мая, узнало агентство. В Белом доме заявили, что обсуждали только необходимость реформ по «искоренению коррупции».