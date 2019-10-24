Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business. Путин требовал занять 20-е место еще к 2018 году

Россия в рейтинге Всемирного банка Doing Business за год поднялась на три позиции и заняла 28-е место из 190, обойдя Руанду и Испанию, передает РБК. Лидерами списка стали Новая Зеландия и Сингапур.

Россия улучшила свою позицию благодаря ускорению подключения к электросетям и получения разрешений на строительство. Всемирный банк также отметил усиление защиты прав миноритарных акционеров, улучшение программного обеспечения для ведения бухгалтерии и сокращение сроков рассмотрения заявлений на возврат средств по НДС.

Как передают «Ведомости», в Минэкономразвития заявили, что Doing Business в полной мере не отражает состояние инвестклимата в стране, а Всемирный банк не учитывает некоторые изменения. Кроме того, Федеральная налоговая служба не согласилась с системой оценивания некоторых показателей, которую практикует Всемирный банк.

В 2012 году Россия занимала 120-место в рейтинге Doing Business. В «майских указах» президент Владимир Путин поручил правительству к 2018 году обеспечить стране 20-е место, но добиться этого не удалось — тогда Россия заняла 31-ую позицию. В апреле президент распорядился занять 20-е место к 2024 году.