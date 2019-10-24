В Калининграде завели дело после смерти обварившегося в полиции кипятком экс-футболиста

Следственный комитет по Калининградской области завел дело о халатности после смерти 36-летнего экс-футболиста Ивана Вшивкова от полученных в отделении ожогов кипятком — полицейские не обеспечили контроль за его содержанием. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Родственники рассказывали, что бывшего защитника калининградского «Прогресса», работавшего монтажником-высотником, доставили в отделение вечером 19 октября для составления протокола о мелком хулиганстве. Его задержали у дома его сестры, когда он с зятем возвращался из магазина в его день рождения и переходил дорогу.

По версии полицейских, Вшивков находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. «Ваня, может, шатнулся, может – еще что-то», — вспоминала его мать Ольга в разговоре со Sport24. Как сообщили в СК, в камере для задержанных отделения №2 он сломал систему видеонаблюдения, а после около 03:00 мск повредил батарею и получил обширный ожог.

Около 03:45 его на «скорой» госпитализировали в больницу, где он скончался в реанимации. У него остались беременная жена и двое детей. На кадрах с камер, опубликованных каналом «Силовики», Вшивков шатался, замахивался на камеру бутылкой и подрался с другим задержанным — разнимать их приходили полицейские.

Начальник отделения говорил члену региональной ОНК, что уровень кипятка в помещении поднялся на 30 сантиметров, а полицейские «не сразу это заметили». При этом камера отключилась около 01:30: «Что происходило в эти полтора часа – остается только гадать», – отмечает газета «Новые колеса», первая сообщившая об инциденте. В СК ранее отрицали их версию, что Вшивкова приковывали к батарее наручниками.