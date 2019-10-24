«Левада-центр»: россияне стали больше доверять армии и спецслужбам

За последние десять лет россияне стали больше доверять армии и спецслужбам, а наименьшим доверием пользуются политические партии. Это следует из результатов опроса «Левада-центра».

В этом году о доверии армии заявили 63% респондентов (против 37% в 2009 году), а о доверии ФСБ и другим спецслужбам высказались 48% (против 31% десять лет назад). Уровень доверия политическим партиям за этот период вырос почти в два раза, однако остался наиболее низким (16%) по сравнению с показателями других государственных органов, общественных движений и организаций.

Президенту доверяют 60% опрошенных, в прошлом году этот показатель составлял 58% и 63% — десять лет назад. Наиболее резко за последний год снизилось доверие россиян к церкви и другим религиозным организациям: 40% респондентов против 48% ранее. Среди лидеров по недоверию опрошенных оказались Госдума и правительство.

«Уровень доверия к президенту значимо снизился в 2018 г. и не восстановился, что автоматически ставит армию на первое место, потому что "образ врага" никуда не пропал и потребность в защите от внешних угроз осталась», — пояснила «Ведомостям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

По ее словам, отношение россиян к армии более устойчиво и не реагирует на экономическую ситуацию в стране в отличие от президента, который ответственен за внутренние проблемы.