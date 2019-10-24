Рейтинг богатейших женщин страны по версии Forbes возглавила жена Лужкова, на втором месте — основательница Wildberries

Самой богатой женщиной страны по версии Forbes в седьмой раз подряд стала жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Как и в прошлом году, журнал оценил ее состояние в 1,2 млрд долларов. Основной источник доходов Батуриной — инвестиции в европейский и американский бизнес.

Вторую строчку рейтинга второй год сохраняет генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в миллиард долларов, в прошлом году журнал оценил его в 600 млн долларов. Таким образом, в список впервые вошли сразу две женщины-миллиардера.

На третьем месте с состоянием в 600 млн долларов оказалась Татьяна Ковальчук. Ей и ее мужу, петербургскому миллиардеру Юрию Ковальчуку, принадлежит 49,9% компании «Большой дом 9», которая опосредованно контролирует около трети акций группы «Согаз».

В прошлом году эту строчку рейтинга занимала частный инвестор Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева, теперь она опустилась на четвертое место также с 600 млн долларов.

Forbes отмечает, что в рейтинг вернулись две участницы топ-25 богатейших женщин предыдущих лет. Речь идет о Вагите Алекперовой (180 млн долларов), жене акционера и президента «Лукойла» Вагита Алекперова, а также о замкнувшей список теннисистке Марии Шарповой. Совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы в 9,9 млрд долларов.