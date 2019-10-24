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Начальником управления собственной безопасности ФСБ стал Алексей Вертяшкин. До этого он возглавлял управление «М»

Общество

 

Новым начальником управления собственной безопасности ФСБ назначен генерал-лейтенант Алексей Вертяшкин, до этого возглавлявший управление «М» ФСБ, которое осуществляет контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы России. О назначении говорится в указе президента.  

Предыдущий руководитель УСБ ФСБ Алексей Комков покинул свой пост еще в прошлом году, получив назначение в Службу контрразведки ФСБ. Все это время обязанности начальника УСБ ФСБ исполнял Александр Филатов, который продолжит службу в управлении в должности первого замруководителя. 

Вертяшкин в течение долгого времени работал в управлении «М» ФСБ, до того, как возглавить его, он был заместителем начальника. Он участвовал в частности, в расследованиях уголовных дел против экс-начальника УСБ Следственного комитета Михаила Максименко, бывшего замглавы СК по Москве Дениса Никандрова и замруководителя управления собственной безопасности Александра Ламонова.

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Теги:
назначения, фсб

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