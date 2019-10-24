Стоимость строительства московского метро в 2011-2024 годах выросла вдвое

Строительство метро в период в 2011-2024 годах может обойтись бюджету Москвы более чем в 2 трлн рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Адресную инвестиционной программу (АИС).

При утверждении программы строительства в 2012 году ее стоимость оценивали в 900 миллиардов рублей, но позже ее пересматривали. Согласно АИП на 2015–2018 года, она стоила 1,3 трлн рублей, сейчас – в 2,2 раза больше, чем первоначально. В 2020-2022 годах на строительство метро планируют потратить 700 млрд рублей – год назад план был на 28% меньше – 546 миллиардов.

Увеличение стоимости сотрудник стройкомплекса объяснил расширением программы. «Утверждена программа строительства объектов метрополитена до 2023 года, которая предполагает дальнейшее увеличение протяженности линий метрополитена и включение новых объектов: 203,68 км, 92 станций и 13 депо», – сказал «Ведомостям» представитель департамента строительства Москвы.

Однако подорожали и те объекты, которые уже строятся, отмечают «Ведомости». Представитель департамента строительства объяснил это в том числе повышением зарплаты рабочих и ростом затрат на подготовку территорий к строительству. В объединении «Ингеоком» – подрядчике метро – объяснили, что договоры подряда не всегда составляются с твердой ценой из-за технических особенностей объекта. Несколько городских подрядчиков уточнили, что стоимость может меняться из-за недостаточно проработанной проектной документации.

Программа строительства метро в Москве была начата командой мэра Сергея Собянина в 2011 году строительство более 150 км новых линий и 78 станций к концу следующего года. Как отмечают «Ведомости», чиновники утверждали, что стоимость сокращена на 25–30% по сравнению с периодом, когда на посту мэра был Юрий Лужков, а сроки строительства – вдвое.