Найденные мертвыми в грузовике на востоке Англии 39 человек оказались гражданами Китая

39 человек, которых накануне нашли мертвыми в грузовике на востоке Англии, были гражданами Китая. Об этом сообщают «Би-би-си» и ITV со ссылкой на источники.

По данным СМИ, полиция продолжает допросы водителя машины, 25-летнего Мо Робинсона из Северной Ирландии. Ирландская полиция уже проверила два местных дома, государственное агентство по борьбе с преступностью работает над выявлением «организованных преступных групп, которые могли сыграть роль» в произошедшем. Полиция продолжает опознание погибших.

Тела 39 человек полиция обнаружила накануне в трейлере-рефрижераторе в английском графстве Эссекс. Среди погибших был один подросток. Местные власти предполагали, что машина приехала в Великобританию из Болгарии 19 октября.

Как передает «Би-би-си», позже власти выяснили, что грузовик прибыл из Бельгии. В Болгарии заявили, что он был зарегистрирован в стране на компанию, которой владеет гражданин Ирландии. Пока неясно, когда тела поместили в рефрижератор и произошло ли это в Бельгии.