Суд объявил в розыск фигуранта дела «Нового величия», попросившего политического убежища на Украине

Люблинский суд Москвы объявил в розыск одного из обвиняемых по делу «Нового величия» Сергея Гаврилова. Ранее стало известно, что он сбежал из-под домашнего ареста.

Как рассказал судья Александр Маслов, ему поступило представление от инспектора ФСИН, в котором он сообщил, что накануне был потерян сигнал с браслета Гаврилова, когда он находился дома. Когда сотрудники ФСИН прибыли на место, электричество в квартире было обесточено, внутри «был беспорядок, никого не было, телефон Гаврилова был отключен».

Суд прекратил производство по делу Гаврилова и направил его в прокуратуру. «Меру пресечения Гаврилову изменить на заключение под стражу при его обнаружении», — постановил судья.

Защитник обвиняемого Анна Стремоухова просила отклонить это заявление, поскольку она до сих пор не знает о местонахождении своего подзащитного.

Накануне ТАСС со ссылкой на собственный источник сообщил, что Гаврилов уехал из России на Украину и попросил там политическое убежище.

Позже пограничная служба Украины сообщила, что на контрольно-пропускном пункте в Черниговской области 26-летний россиянин пересек границу и заявил, что ему необходимо политическое убежище. В сообщении погранслужбы говорилось, что россиянин заявил о преследовании со стороны властей из-за участия в протестных акциях. Источник Русской службы «Би-би-си» в Государственной пограничной службе Украины подтвердил изданию, что имя молодого человека — Сергей Гаврилов.

По делу «Нового величия» Гаврилова обвиняют в организации экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) и участии в нем (ч. 2 ст. 282.1 УК).