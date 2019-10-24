Bloomberg: сотрудники Google обвинили руководство в создании инструмента для слежки за ними

Сотрудники Google обвинили свое руководство в разработке инструмента для внутреннего наблюдения, который, по их мнению, будет использоваться для слежки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад одного из сотрудников, подлинность которого подтвердили еще три работника компании.

Речь идет о расширении для браузера Google Chrome, установленного на компьютерах всех сотрудников, и используемого для поиска во внутренних системах компании. Предполагается, что оно будет сообщать руководству о сотрудниках, создающих в календаре событие, которое предполагает использование более десяти комнат или участие более 100 человек. Автор доклада утверждает, что «это попытка руководства немедленно узнать о любых попытках сотрудников организоваться».

В Google говорят, что создание нового расширения связано с большим количеством спама вокруг событий и календарей и что утверждения о том, что он нужен для слежки, не соответствуют действительности. «Это всплывающее напоминание, которое требует от людей быть внимательными, прежде чем автоматически добавлять в календари событие с большим числом сотрудников», — сказал представитель компании.