Суд отказал в регистрации газеты экс-кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова

Останкинский суд Москвы ответил отказом на требование пресс-секретаря политика Дмитрия Гудкова и главного редактора «Газеты Гудкова» Алексея Обухова обязать Роскомнадзор зарегистрировать издание. Об этом «Новой газете» сообщил сам Обухов.

«Судья Меньшова, хрупкая и утомленная своей работой женщина, даже не пыталась изобразить раздумья: в совещательной комнате она не провела и минуты», — сообщил он.

В суд Обухов был вынужден обратиться после многочисленных и необоснованных отказов Роскомнадзора в регистрации СМИ. Ведомство требовало от Обухова доказать, что он не сидит в тюрьме, не имеет второго гражданства, является дееспособным, совершеннолетним и не состоит в террористической организации.

В списке необходимых документов для учредителей СМИ, опубликованном на сайте Роскомнадзора, многие из этих требований не указаны. Кроме того, справку о судимости ведомство должно запрашивать самостоятельно. Главному редактору «Газеты Гудкова» предложили заново собрать все бумаги и написать в анкете от руки, что он не находится в тюрьме. Решение суда Обухов планирует обжаловать.

Команда бывшего депутата Госдумы и председателя «Партии перемен» Дмитрия Гудкова пытается зарегистрировать свое СМИ с апреля 2019 года. Ранее Минюст также отказывал в регистрации и самой партии.