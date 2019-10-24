Грузия экстрадировала в Россию подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной

Власти Грузии экстрадировали в Россию хакера Ярослава Сумбаева, которого на родине подозревают в организации убийства подмосковного следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной, передает «Би-Би-Си».

Процедура передачи прошла на контрольно-пропускном пункте «Казбеги — Верхний лес». По информации издания, с Сумбаевым на родине будут проводить следственные действия по делу об убийстве Шишкиной.

Как Imedi News сообщили в грузинском Минюсте, Европейский суд по правам человека, куда защита Сумбаева направляла запрос, не считает, что он может подвергаться «какому-либо бесчеловечному обращению» в России. Глава ведомства Тея Цулукиани заявила, что адвокаты обманули СМИ и общественность, так как просили приостановить экстрадицию якобы из-за отсутствия ответа ЕСПЧ, хотя получили его еще в сентябре.

Старшего следователя управления на транспорте МВД по ЦФО Евгению Шишкину убили в Красногорском районе в октябре прошлого года. По версии следствия, Сумбаев и его подельники похищали средства туроператоров, оформляя от их имени фиктивные железнодорожные билеты. Это дело расследовала Шишкина. По данным «Би-би-си», Сумбаева считают заказчиком убийства.

Сумбаев признавал вину в киберпреступлениях, но отрицал причастность к убийству Шишкиной. Его задержали в Грузии по просьбе российской стороны, в мае суд в Тбилиси постановил выдать его Москве.